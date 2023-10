Game of Farmers é um jogo de agricultura casual criado pela AppyApp. Deixe a vida caótica da cidade para trás e comece a construir a fazenda dos seus sonhos. Desbloqueie vários tipos de plantas, vegetais, frutas e animais e ganhe dinheiro com a ajuda deles mesmo quando estiver offline. Venda suas colheitas e produtos orgânicos para comprar novos tipos de sementes, até mesmo mágicas. Este é o primeiro passo para se tornar o agricultor mais bem-sucedido do mundo. Você sabe o que dizem: quando a vida lhe der limões, plante suas sementes e observe-as crescer!Toque no terreno para utilizar a terra e ganhar dinheiro. Preste atenção aos pop-ups de atualização para aumentar suas receitas.Use / Colher - Toque ou clique com o botão esquerdo do mouseO Jogo dos Agricultores é criado pela AppyApp. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Game of Farmers. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.