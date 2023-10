Ocean é um jogo de quebra-cabeça desenvolvido pela ANV Games. Os tubarões no oceano dominam aldeia após aldeia, e a preciosa vida marinha não pode defender-se sem as suas instruções claras. Ocean oferece uma versão refrescante do gênero clássico de combinar três, permitindo correntes, combos, atualizações e criaturas marinhas desbloqueáveis! Você está pronto para atravessar os oceanos?Clique (e segure) em qualquer ficha, mova o mouse sobre uma ficha adjacente da mesma cor e assim por diante, coletando longas listras de fichas da mesma cor.O oceano foi criado por Jogos ANV. Jogue o outro jogo Laborer 2 no Poki de graça!

Site: poki.com

