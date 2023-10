Mini Train é um jogo de quebra-cabeça onde você arrasta blocos e formas que estão espalhados pela plataforma para abrir caminho para o trem que se aproxima. Essas peças são as peças necessárias que formam os trilhos do trem, e só você pode ajudar o trem a chegar ao seu destino. Use o mouse ou mantenha pressionado o dedo para pegar um bloco e movê-lo para onde quiser, arrastando-o pela tela. As teclas de seta podem ajudar a manter algum equilíbrio em seus blocos de construção, e é importante onde exatamente você está segurando a forma para girá-la na quantidade certa. Depois de arrastar as peças para o lugar para que o trem possa andar da esquerda para a direita sem ser danificado, você pode apertar o botão play para dar partida no trem. Você consegue ajudar nosso trem de heróis a terminar sua jornada em todos os níveis cuidadosamente projetados no Mini Train? Não se esqueça de compartilhar essa experiência de plataforma com seus amigos e resolver esses quebra-cabeças juntos como uma equipe!Arraste e solte as formas espalhadas pela plataforma para criar um caminho suave para o trem que se aproxima.Mini Train é criado por Gametornado, baseado em na República Tcheca. Jogue seus outros jogos no Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life e Short Ride. Outros trabalhos do estúdio incluem Rio Rex, LA Rex, NY Rex e London Rex. Você pode jogar Mini Train gratuitamente no Poki. Mini Train pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

