Após a morte, a vida deve continuar! Jogue Afterlife (o jogo) para ver o que acontece com o protagonista deste jogo. Sempre quis jogar inúmeros minijogos divertidos como um fantasma? Afterlife: The Game online é a melhor maneira de fazer isso! Faça outros fantasmas rirem, proteja os vivos e encontre seu caminho no mundo como um espírito recém-criado. Jogue Afterlife: The Game no Poki para ter a chance de influenciar o mundo dos vivos do além-túmulo! Você não precisa pagar ao barqueiro para jogar Afterlife: The Game gratuitamente. Use o mouse para mover. Clique com o botão esquerdo para interagir.Afterlife: The Game é uma sequência de Life - The Game. Ambos os jogos são criados por Ohmaigawd.

Site: poki.com

