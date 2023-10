Breakoid é uma nova versão do clássico gênero de jogo block-breaker / Arkanoid com gráficos, visuais e sons incríveis! Experimente o modo normal e veja quantos níveis você consegue superar ou teste o modo infinito e use habilidades especiais para chegar ao topo! Se você ficar bom demais para os níveis originais, experimente o editor de níveis e crie sua extravagância definitiva para quebrar blocos! Use o mouse para mover a raquete de um lado para o outro para acertar a bola. No celular, clique na raquete e deslize na tela para se movimentar! Breakoid é criado por Supernice.Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

