Time Quiz é um jogo no qual são feitas perguntas sobre diferentes eventos e você deve adivinhar o período correto desses eventos com a maior precisão possível. Porém, tenha cuidado: à medida que os eventos envelhecem, as perguntas ficam mais difíceis. Você consegue pontuar mais do que todos os seus colegas?Redimensione e mova a barra de resposta para abranger os anos desejados.Time Quiz é criado pela Gamerce, a equipe por trás de Swipe Fighter Heroes, Jumping Jaxx e Killer Snake. Eles estão baseados na Dinamarca.

Site: poki.com

