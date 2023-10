Conveyor Deli é um lindo jogo de restaurante onde dois irmãos comem uma lanchonete. Seu objetivo é deixar os clientes felizes servindo-lhes sanduíches. Cuidado: à medida que fica movimentado, o ritmo de pedir sanduíches aumenta e fica mais difícil servi-los na hora certa. Pressione espaço na hora certa para servir o sanduíche e fazer com que ele acabe no prato do cliente. Foi criado o Transportador Deli por Gametapas.

Site: poki.com

