SoulSpark é uma mistura de gêneros de batalha de cartas e aventura de RPG, onde você lidera uma equipe de heróis de fantasia e um baralho de cartas expansível. Você tem cavaleiros, rangers, magos e muitas outras criações de fantasia ao seu lado e muitas outras opções de cartas para ajudá-lo, como feitiços, poções, armas e defesas. Lembre-se de reservar tempo para criar sua própria estratégia de jogo e nunca desperdiçar sua mana! Você consegue terminar a história e salvar o mundo da corrupção?Use suas cartas com sabedoria, cuide de sua saúde e barra de mana e destrua as cartas do seu oponente.Navegar / Usar - Botão Esquerdo do MouseSoulSpark é criado por Gamerce. Confira seus outros jogos Swipe Fighter Heroes, Jumping Jaxx, Killer Snake e Time Quiz no Poki.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SoulSpark. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.