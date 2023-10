Killer Snake é um jogo onde você aprende a lidar com diferentes tipos de cobras. É criado por Swipe Fighters. Tente sobreviver no maior número possível de países e extraia o veneno de muitas espécies diferentes neste emocionante jogo de aventura!Não seja mordido ao extrair o veneno. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, aponte-o para a cabeça da cobra e solte-o logo antes que a cobra ataque você. Killer Snake foi criado pela Gamerce, a equipe por trás de Swipe Fighter Heroes, SoulSpark, Jumping Jaxx e Time Quiz. Eles estão baseados na Dinamarca.

Site: poki.com

