Snake vs Worms é um jogo .io onde você tenta se tornar a maior cobra em uma arena multijogador comendo pizza, hambúrgueres, chocolate e muitos outros petiscos e bebidas. Você começará como uma pequena cobra rastejante e deverá comer tudo o que puder, evitando ser comido. Devore tudo, incluindo sobras de cobras de outros jogadores, para ser o maior! Você morre se sua cabeça bater em outra cobra, então certifique-se de nunca tocar a cabeça de outra cobra - tente fazer com que ela bata em você. Você pode usar um impulso para se mover rapidamente na frente de outras cobras para fazer isso. Não se esqueça de visitar as páginas da Loja ou da Roda da Sorte, onde você pode desbloquear muitas skins incríveis de cobra e de fundo, e até mesmo criar a sua própria! Sinta-se à vontade para usar a opção “começar maior” se quiser pular a fase do recém-nascido. Você tem o apetite necessário para chegar ao topo da tabela de classificação em Snake vs Worms?Mover - Mover cursor, WASD ou teclas de setaAcelerar - Clique com o botão esquerdo do mouse, barra de espaço ou ShiftSnake vs Worms foi criado por CrioDev. Jogue seus outros jogos no Poki: Javelin Fighting e Snake.is MLG EditionVocê pode jogar Snake vs Worms gratuitamente no Poki.Snake vs Worms pode ser jogado no seu computador.

Site: poki.com

