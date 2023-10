Word vs Word é um jogo de quebra-cabeça para 2 jogadores onde você enfrenta outro jogador em uma partida de formação de palavras. Crie seu personagem, escolha um avatar e entre em uma partida em tempo real contra um competidor. Você encontrará um quadro semelhante a palavras cruzadas cheio de letras confusas, e sua tarefa é deslizar uma linha de letras para formar uma palavra. Quanto mais longa for a sua palavra, mais pontos você ganhará. Preste atenção em quantos pontos cada letra contém para poder fazer combos incríveis! É bom saber que tanto você quanto seu oponente podem usar 12 power-ups revolucionários que podem ser o movimento determinante para sua vitória ou derrota. Isso inclui, mas não se limita a: adicionar gelatinas em branco à mistura, juntar as peças da palavra dos seus sonhos ou reorganizar o tabuleiro inteiro para sabotar a próxima pontuação do seu oponente. Esses power-ups podem ser usados ​​apenas uma vez por jogo, então escolha com sabedoria e escolha seu power-up favorito antes do seu oponente! Se você gosta de jogos como Scrabble e Wordfeud, vai adorar Word vs Word! Não se esqueça de compartilhar o jogo com seu amigo e ver quem é o melhor letrista. Passe uma linha de letras para formar uma palavra. Quanto mais longa for a sua palavra, mais pontos você ganhará. Preste atenção em quantos pontos cada letra contém para poder fazer combos incríveis!Word vs Word foi criado pela Wix Games. Eles têm muitos outros jogos incríveis no Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia e Let's Roll. Word vs Word gratuitamente no Poki.Word vs Word pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

