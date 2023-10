Tap Tricks é um jogo de patinação arcade desenvolvido pela Gesinimo Games. Mantenha seu salto e solte-o no momento certo para lançar truques e figuras! Deixe o fluxo do jogo assumir o controle nesta explosiva aventura de skate. Vá em frente e demonstre o poder do seu skate!Segure e toque na tela para acionar açõesTap Tricks foi criado pela Gesinimo Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

