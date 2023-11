Rhomb é um jogo de quebra-cabeça criado pela Kek Games. Nesta relaxante experiência de quebra-cabeça minimalista, você precisa desatar um nó de losangos seguindo a ordem certa. Examine cada linha e sua conexão para determinar qual losango você precisa soltar primeiro e evite colidir com outros losangos. Um nível é concluído quando você libera todos os losangos com sucesso. Se você estiver preso, use o recurso de dica tocando no botão de três pontos acima do quebra-cabeça. Você consegue terminar todos os níveis em Rhomb? Vá em frente e experimente!Clique ou toque em um losango para desamarrá-lo sem tocar em outros losangos.O losango foi criado pela Kek Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

