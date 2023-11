Nonogram é um jogo de quebra-cabeça onde você preenche uma grade de quadrados com cores para revelar uma imagem oculta. Cada quebra-cabeça apresenta uma imagem com vários quadrados ocultos. Verifique os números acima e à esquerda da grade, pois eles dão uma dica de quantos quadrados você deve preencher e quantos você precisa deixar vazios colocando um “X”. Por exemplo, se uma coluna mostrar o número 5, isso significa que você deve preencher cinco quadrados nessa coluna específica. Certifique-se de não adivinhar. É sempre melhor determiná-lo pela lógica e preenchendo os quadrados vizinhos. Você pode usar uma dica se ficar preso e até mesmo recuperar uma vida se tiver cometido muitos erros. Vá em frente e pule para as palavras cruzadas mais visualmente satisfatórias que você jogará este ano! Preencha os quadrados com cores, prestando atenção à ordem dos números exibidos. Se mostrar Preencher quadrados - Toque ou botão esquerdo do mouse O nonograma foi criado por WeDoYouPlay. Eles têm outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram pode ser jogado no seu desktop e no seu celular gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

