JOGUE EM QUALQUER LUGAR É fácil jogar em qualquer lugar, a qualquer hora. Enquanto estiver conectado, você poderá continuar de onde parou em qualquer dispositivo. Seus quebra-cabeças estarão disponíveis no aplicativo e na web. QUEBRA-CABEÇAS DIÁRIOS As palavras cruzadas: As palavras cruzadas do aplicativo são o mesmo quebra-cabeça publicado todos os dias no jornal New York Times. Aumenta em dificuldade de segunda a sábado. O quebra-cabeça de domingo é de nível médio (mas é o maior). The Mini Crossword: O Mini é uma palavra cruzada curta que você pode completar em poucos minutos – é perfeita para jogar durante os intervalos do dia. O Mini não aumenta a dificuldade ao longo da semana e apresenta pistas mais simples. Concurso de ortografia: embaralhar seu ponto forte? Jogue Spelling Bee e veja quantas palavras você consegue formar com 7 letras. Novos quebra-cabeças do Spelling Bee estão disponíveis todos os dias às 3h E.T. PACOTES DE PUZZLE MINI E MIDI Baixe esses quebra-cabeças temáticos e adicione-os à sua coleção. O primeiro quebra-cabeça de cada pacote é gratuito. Certifique-se de verificar novamente se há novos pacotes. ENIGMAS PASSADOS Os assinantes de palavras cruzadas podem jogar as palavras cruzadas e o Mini de nossos arquivos, que datam de 1993. RECURSOS PARA AJUDÁ-LO A RESOLVER Verifique ou revele quadrados de palavras cruzadas individuais, palavras ou todo o quebra-cabeça, ou ative a verificação automática para ajudá-lo a completar o quebra-cabeça. Habilite nosso esquema de cores escuras para jogar a qualquer hora do dia. Cronometre você mesmo ou desative o cronômetro para jogar no seu próprio ritmo. LIDERANÇAS Complete as Mini Palavras Cruzadas diárias e compare os tempos de resolução com seus amigos. Você não precisa de uma assinatura para acessar esse recurso, mas precisará configurar uma conta gratuita no New York Times, caso não tenha uma.

