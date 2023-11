Stick Fighter é um jogo de luta onde você controla seis personagens, todos com conjuntos de movimentos completamente diferentes! Execute o desafio no modo single player enfrentando cada um dos outros personagens na tentativa de provar que você é o melhor Stick Fighter! Se você preferir algo um pouco mais real, junte-se a um amigo e lute 1v1 para finalmente decidir quem é o chefe! Você vai escolher um personagem principal ou se tornará um mestre de todos?Stick Fighter foi criado pela ARF Games. Jogue seus outros jogos no Poki: Bearsus e Dungeons & Dress-UpsVocê pode jogar Stick Fighter gratuitamente no Poki.Stick Fighter pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

