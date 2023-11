Fairy Dress-Up é um jogo de vestir onde você cria um personagem de fada etéreo e personaliza cada aspecto dele. Você pode criar quantos personagens quiser e compartilhá-los facilmente com seus amigos. Existem milhares de combinações disponíveis: Escolha entre uma variedade de cores de pele, asas, tipos de cabelo, cores de cabelo, olhos, narizes, lábios, roupas legais e até cenários e molduras lindos - para que você possa capturar a melhor foto! Você pode personalizar a cor de cada pequeno detalhe usando o painel de cores. Há também um botão de dados no lado esquerdo - este botão permitirá que o jogo crie um personagem aleatório para você. Jogue Fairy Dress-Up agora para descobrir todos os tipos de fadas que você pode criar. Não se esqueça de compartilhar suas criações incríveis com seus amigos!Clique ou toque em um item/cor para equipá-lo ou desequipá-lo. Toque no botão superior esquerdo para randomizar seu personagem. Toque no botão abaixo para salvar sua criação.Fairy Dress-Up é desenvolvido pela ARF Games. Eles têm outros jogos incríveis no Poki: Kawaii Dress-Up, Dungeons & Dress-Ups, Bearsus e Stick FighterVocê pode jogar Fairy Dress-Up gratuitamente no Poki.Fairy Dress-Up pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e comprimidos.

Site: poki.com

