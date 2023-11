Paint Strike é um jogo de tiro arcade feito pela Mosu Games. Use sua pistola de pintura e atire no terreno para pintá-lo o máximo que puder com a cor da sua equipe! Você também pode atirar nos inimigos para eliminá-los por alguns segundos! Você será capaz de ganhar todos os seus jogos?Move - WASDShoot - Clique do mousePaint Strike foi criado por Mosu Games.Você pode jogar Paint Strike no seu navegador ou no celular sem instalar ou baixar nada gratuitamente no Poki.

