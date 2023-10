PartyToons é um jogo de festa criado por TinyDobbins. Participe de uma festa de minijogo com amigos ou estranhos em partidas para quatro jogadores! Cada minijogo possui um conjunto único de regras e estilos de jogo. Pegue morangos entre pedras que caem, pule em esteiras rolantes cheias de obstáculos, estoure balões arriscados, abra caixas misteriosas e muito mais! Sempre tente agir de forma mais rápida ou mais sábia que seus oponentes para garantir mais pontos. Use esses pontos e troféus para atualizar e desbloquear novos personagens jogáveis. Se você quer apimentar suas tardes, não procure mais, PartyToons! Não se esqueça de compartilhar PartyToons no Poki com seus amigos para maximizar a diversão!Teclas de ação - Teclas de setaTeclas de ação - WASDAteclas de ação - 8456Teclas de ação - UHJKPartyToons foi criado por TinyDobbins. Jogue seus incríveis jogos de fusão no Poki: Stick Merge, Merge Cyber ​​Racers e Merge Round Racers

