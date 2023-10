Jogue Super Sus -Who Is The Impostor online gratuitamente com a nuvem móvel now.gg. Super Sus é o jogo de ação de dedução social da PIProductions que deixará você acordado a noite toda! Para encontrar os culpados, use seus talentos de dedução social e engano e convença seus colegas de tripulação a acreditarem em você! Jogue online com até nove outras pessoas reais enquanto tenta decifrar o mistério dos impostores. Para chegar mais perto de descobrir quem são os impostores, faça tarefas de investigação. Mas esteja avisado: os impostores estão entre o grupo e não vão parar até “matar” a tripulação!

Site: now.gg

