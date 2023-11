Amogus.Fun é um jogo de dedução social gratuito. É basicamente Among Us mas em 3D e no navegador. Existem companheiros de tripulação e impostores. Os tripulantes têm que executar os impostores para vencer. Os impostores precisam matar os tripulantes para vencer.

Site: amogus.fun

