Flipchamps Dual Strike é um jogo de ação para 2 jogadores criado por Brad Erkkila. Nesta competição intergaláctica, você precisa provar seu valor demonstrando sua força. Os perdedores terão seus planetas destruídos, então você precisa ser muito rápido. Salte entre as plataformas nos quatro cantos da tela para coletar energia. Assim que seu poder estiver carregado, você poderá lançar seu ataque especial contra seu oponente. Você tem o que é preciso para vencer esta competição?Jogador 1Move - WASDAttack - C & VPlayer 2Move - Teclas de setaAtaque - K & LFlipchamps Dual Strike é criado por Brad Erkkila. Jogue seus outros jogos no Poki: Castle Pals e Squish Machine

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Flipchamps Dual Strike. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.