Pixel Express é um quebra-cabeça de estratégia arcade, no qual o jogador deve controlar os entroncamentos ferroviários para ganhar pontos e evitar a colisão dos trens. Consiga entregar toda a carga nos diferentes destinos, ganhe o máximo de moedas e recursos que puder e construa a cidade dos seus sonhos! Comece no Velho Oeste... e descubra até onde você pode ir!Clique nos cruzamentos para mudar a direção dos trens. Tenha cuidado para não colidir! Mudar direção - Clique com o botão esquerdoPixel Express foi criado por Andriy Bychkovskyi, Pavlo Shelyazhenko, Serhii 'Cellinger' Buriak e 8-BITchin’tendo. Este é o primeiro jogo deles no Poki.

Site: poki.com

