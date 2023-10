Xmas Catcher é um jogo de habilidade onde você ajuda o Papai Noel a pegar todos os presentes que caem do telhado. Coloque caixas de presente de todos os tamanhos no saco do Papai Noel, mas evite ficar sob as peças do telhado que caem. Você pode ajudar o Papai Noel a salvar o Natal? Fique sob os objetos que caem para pegá-los. Mover - teclas de seta para a esquerda e para a direitaO Xmas Catcher foi criado por CodeThisLab.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Xmas Catcher. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.