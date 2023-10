Avalanche é um jogo de habilidade criado pela Nitrome. Neste jogo você é um pinguim em um trenó cujo objetivo principal é escapar de uma avalanche. Portanto, pense bem e supere todos os obstáculos perigosos que estão em seu caminho. Existem dois modos de jogo no Avalanche: O modo de história normal, no qual você pode jogar 15 níveis. Ou experimente o modo de sobrevivência, onde você continua deslizando para longe da avalanche até perder o jogo. Quantos peixes você consegue pegar no Avalanche sem cair?Acelerar - tecla de seta D ou para a direitaFreio - tecla de seta A ou para a esquerdaSaltar - tecla de seta W ou para cima (mantenha pressionada para pular mais alto)Avalanche foi criado pela Nitrome como um jogo flash e posteriormente emulado em HTML5 por AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny , Skywire, Twin Shot, cobaia verde e cobaia azul

Site: poki.com

