Kickflip Santa é um side scroller onde você joga como um Papai Noel skatista e entrega presentes para as crianças enquanto faz truques e grinds! Você tem que entregar quantidades específicas de presentes em cada nível e sua pontuação é baseada tanto no número de presentes entregues quanto na sua pontuação total ao fazer truques! Pop-shuvit sobre os elfos e dar um kickflip em uma árvore de Natal, em seguida, desça a colina para se tornar o melhor Papai Noel! Confira todas as diferentes skins e skates para personalizar o Papai Noel da maneira que você deseja! Você pode patinar para salvar o Natal? Acelerar – Segure a tecla de seta para a direita Pular - tecla de seta para cima Grind - tecla de seta para baixo Freio - tecla de seta para a esquerda Jogue o presente - Barra de espaço Nollie - Seta para cima + D Heelflip - Seta para cima + S Pop Shuvit - Seta para cima + A Kickflip - Seta para cima + W No celular, existem botões para pressionar, exceto que os truques são aleatórios! Kickflip Papai Noel foi criado por BUN GUN. Confira seus outros jogos incríveis no Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast e Wild Bullets!Você pode jogar Kickflip Santa gratuitamente no Poki.Kickflip Santa pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

