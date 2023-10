Entre na pele de um pistoleiro da era do Velho Oeste em Westoon! Com seu confiável revólver ao seu lado, você derrotará seus oponentes e mostrará a todos quem realmente é o dono do Velho Oeste. Em Deathmatch, prove que você é o melhor Homem Sem Nome, atirando em todos que vierem tirar sua vida. Se você quiser se juntar a um bando, o Team Deathmatch permite que você se junte a um dos dois lados: os xerifes legisladores que limpam o Velho Oeste, um criminoso de cada vez, ou os fora-da-lei que não respondem a ninguém. Controles W/A/S/D - Run Shift - Sprint Spacebar - Jump LMB - Shoot R - Reload

Site: poki.com

