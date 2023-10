Fancy Pants 3

The Fancy Pants Adventures: World 3 é um jogo de plataforma de aventura épico criado por Brad Borne. No terceiro capítulo desta série lendária, você embarcará em uma aventura caseira desenhada à mão para ajudar o rei. Piratas da Banheira irritados ultrapassaram a banheira. Agora, você deve recuperar o que é seu por direito. Interaja com diferentes itens para descobrir segredos e derrotar aranhas. Explore os mapas encantadores para encontrar segredos, níveis ocultos, conquistas, fantasias e muito mais! É difícil não se surpreender com as impressionantes obras de arte desenhadas à mão, as animações satisfatórias e o bom senso de humor em Fancy Pants Adventures. Vá em frente, vista suas calças elegantes e mãos à obra!Mover - Teclas de seta para esquerda/direita Pular - S Interagir - Tecla de seta para cima Pato - Tecla de seta para baixo Pausa - Barra de espaçoAs Fancy Pants Adventures: World 3 foi criada por Brad Borne. Confira seus outros jogos lendários no Poki: Fancy Pants e Fancy Pants 2.

