Neste jogo de tiro em primeira pessoa de ação intensa e ritmo acelerado, você é colocado na pele de um assassino da máfia, lutando pelo poder contra outros assassinos da máfia enquanto elimina seus alvos com uma variedade de armas. Você recebe o resumo do seu alvo no início de cada missão, com o paradeiro de sua morte em uma cidade enorme e caótica. Além de eliminar seus alvos, você deve estar constantemente atento a inimigos implacáveis ​​de gangues mafiosas em guerra. Prove que você é o melhor gangster completando suas missões com perfeição, acumulando o maior número de mortes e tornando-se o melhor assassino profissional da cidade. Faça seu nome em Gangster Contract Mafia Wars!

Site: poki.com

