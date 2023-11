Caesar's Day Off é um divertido jogo de simulação onde você é Júlio César e tem um dia livre pela frente. Você já quis ser um imperador desgastado que simplesmente deseja aproveitar um dia de folga? Você está no lugar certo! Faça gestos simples com as mãos para se comunicar com seus assuntos. Quando você aprova algo, você pode dar um sinal de positivo. Gesticule na direção oposta quando quiser que alguém seja comido pelo seu leão. Pesada é a cabeça que usa a coroa, mas mais pesado é o corpo se César não pedir a salada.Aceitar (polegar para cima) - tecla de seta para cima ou deslizar para cimaRecusar (polegar para baixo) - tecla de seta para baixo ou deslizar para baixoO dia de folga de César foi criado por Seufz Studio. Jogue o outro jogo deles em Poki: Murder.

Site: poki.com

