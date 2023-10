Rowdy City Wrestling é um jogo de esportes criado por Colin Lane Games. Dê os primeiros passos para se tornar um campeão de luta livre de renome mundial no Wrestling Gym de Rowdy City. Conheça uma variedade de personagens ao longo de sua jornada, alguns que querem ajudá-lo e outros que querem prejudicá-lo. Avance em sua carreira lutando em partidas um contra um e outros tipos de eventos como Royal Rumble. Este jogo realista ainda oferece a você a chance de fazer shows de meio período e brigas de rua por uma mesada. Você tem o que é preciso para se tornar o melhor lutador do mundo? Bem-vindo ao Rowdy City Wrestling. A primeira regra é: Fale sobre isso e compartilhe o jogo com seus amigos.Move - Teclas de seta para esquerda / direita Pular - Tecla de seta para cima Soco - Z Dropkick - Z (No ar) Agarrar/Piledriver - Z (Quando o oponente está atordoado )Rowdy City Wrestling foi criado por Colin Lane Games. Eles têm outros jogos no Poki como Temple of Boom, Wrassling, Rowdy Wrestling, Knight Brawl e Dunkers.

