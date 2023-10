Wrassling é um jogo arcade criado pela Colin Lane Games e lançado em 2019. O objetivo do jogo é jogar seus oponentes para fora do ringue. Este jogo de luta livre coloca você contra vários lutadores ao mesmo tempo. Você pode balançar os braços para dar golpes corporais nos inimigos e jogá-los por cima das cordas. Desbloqueie novos chapéus e objetivos.Wrassling é criado por Colin Lane Games, um estúdio individual com sede em Estocolmo, Suécia. Os outros jogos de Colin Lane incluem os sucessos de basquete Dunkers e Dunkers-2, o jogo de plataformas arcade Temple of Boom, o jogo multiplayer de defesa de torre Fortz, a brincadeira esportiva Golf Zero e seu mais recente Big Shot Boxing.

Site: poki.com

