Rainbow Star Pinball é um jogo arcade de estilo retrô desenvolvido pela b10b. Rainbow Star Pinball gira o clássico jogo de pinball, dando-lhe uma aparência incrivelmente colorida. Neste jogo, você entrará em um mundo mágico, escapará de uma floresta encantada, conhecerá unicórnios, unirá príncipes e princesas em seu baile romântico e, por fim, encontrará todos os tesouros no final do arco-íris. Prepare-se para desfrutar deste emocionante jogo de pinball!Mova as pás - teclas de seta A/D ou Esquerda/DireitaAtirar bola - Seta S ou Seta para baixoMesa de inclinação - Seta W ou Seta para cimaRainbow Star Pinball é criado pela b10b, uma empresa canadense de desenvolvimento de jogos que oferece acesso gratuito - jogue jogos de navegador com jogabilidade estilo arcade em sua essência. Jogue seus outros jogos Stock Car Hero, Superbike Hero e Skateboard Hero no Poki!

Site: poki.com

