Neon Flytron: Cyberpunk Racer é um jogo futurista de corrida de carros em 3D onde você mergulha no trânsito em um fascinante mundo neon. Desvie de edifícios, mova-se entre pontes móveis, trens e através de ventiladores gigantescos. Também é muito fácil de jogar: você pode até dirigir o veículo com apenas um dedo. Não se esqueça de coletar as moedas espalhadas por toda a cidade e comprar ótimas atualizações de personalização e até carros novos! Quando as coisas ficarem difíceis, certifique-se de usar seu escudo quando estiver prestes a esbarrar em um obstáculo. Você tem a agilidade necessária para ser o piloto campeão nesta cidade cyberpunk?Direção - WASD, teclas de seta ou cursor do mouseVocê pode personalizar a cidade e seu carro. Escolha as opções "Mapa" ou "Flytron" no menu e comece a brincar com as cores. Neon Flytron: Cyberpunk Racer foi criado por GoGoMan. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Neon Flytron: Cyberpunk Racer é gratuito para jogar no Poki. Neon Flytron: Cyberpunk Racer pode ser jogado no seu computador.

