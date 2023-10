Too Many Ninjas é um jogo arcade de ação criado por Bennett Foddy. Jogue como um guerreiro katana durante uma emboscada de ninjas. Você não pode mover seu personagem, mas pode mover sua espada livremente. Use as setas do teclado para desviar as shuriken e cortar os ninjas que se aproximam sem se machucar. Os ninjas ficam mais persistentes com o passar do tempo, então o jogo fica cada vez mais difícil. Tente bater as pontuações mais altas dos seus amigos e compartilhe Too Many Ninjas com eles!Use as teclas de seta para mover sua katana na direção de um ataque.Mova katana - SetasToo Many Ninjas foi criado por Bennett Foddy. Jogue seu outro jogo de quebra-cabeça no Poki: Get On Top

