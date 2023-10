Bonk é um jogo de física multijogador, para até oito jogadores ao mesmo tempo. Empurre seus oponentes para fora do nível, o último sobrevivente vence! Lute contra seus amigos ou qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo em partidas de último sobrevivente ou em equipes. Bonk.io é um jogo de estratégia e também de habilidade bruta. Posicione-se com cuidado e evitar uma colisão pode ser tão eficaz quanto esmagar seus inimigos! Use as setas do teclado para se mover e segure X para ficar mais pesado. Quando você está pesado, você tem muito mais impulso, então você atacará os inimigos muito mais longe e será muito mais difícil de empurrar. Mas você também será muito menos manobrável! Use o editor de níveis do jogo para criar facilmente seus próprios mapas e depois jogue neles! Jogue em centenas de milhões de mapas personalizados criados pela comunidade e carregue os seus próprios para que outros possam jogar. Use o recurso de jogo rápido para entrar rapidamente em um jogo ou crie jogos personalizados e configure-os como desejar. Bonkio está sendo constantemente atualizado com novos recursos e melhorias, então volte sempre! E acima de tudo – divirta-se!

