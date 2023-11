Slash the Rope

Corte a corda para atirar um boneco de pano para fora da tela! Este divertido jogo de física requer concentração e paciência para cronometrar perfeitamente seus cortes, golpes e golpes para tirar o personagem do quadro. Remova os blocos vermelhos com o clique de um botão e, em seguida, ganhe impulso para fazer o stickman balançar em direção a uma saída rápida ou a um poço sem fundo. Cada nível é mais difícil que o anterior, com instruções para novos movimentos de um nível para o outro. O tempo está passando com sua pontuação, então seja rápido para obter a pontuação mais alta possível. Além disso, quanto maior for sua pontuação, mais estrelas douradas você receberá por dizimar o stickman.

Site: poki.com

