Totems of Tag é um jogo de esportes onde você joga queimada em tempo real sozinho ou com amigos. As regras são simples: jogar uma bola contra outra pessoa tira uma de suas vidas. Quando você não tem mais vidas, você morre e sai do jogo. Portanto, o vencedor é o último jogador sobrevivente. Você e seus oponentes começarão em uma das várias arenas que o jogo tem a oferecer. Existem diferentes modos de jogo e mapas que você pode configurar, para que cada jogo pareça novo e diferente. Há também uma variedade de power-ups que forçam você a pensar rapidamente, e tipos de bola exclusivos mantêm os jogos variados. Isso permitirá que você crie estratégias e crie seu próprio estilo de jogo. Por exemplo, você pode pular vários power-ups até encontrar o mais útil. Totems of Tag é muito mais divertido quando você joga com amigos!Controle seu poder de arremesso segurando a tecla de ação designada e organize sua curva girando.Mover - Teclas de seta (Jogador 1), WASD (Jogador 2), UHJK (Jogador 3). ), FCVB (Jogador 4)Shoot - Espaço (Jogador 1), R (Jogador 2), O (Jogador 3), Z (Jogador 4)Totens of Tag foram criados por Pandaqi. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Totems of Tag gratuitamente no Poki.Totems of Tag pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

