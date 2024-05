Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Obby Tag no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Prepare-se para o dobro da emoção com Obby Tag, um jogo multijogador online com a emocionante fusão de dois dos seus jogos favoritos: Obby e Tag! Sua missão? Marque o jogador com a coroa para roubá-la e segure a coroa para acumular pontos! Corra através dos obstáculos, toque nos blocos relâmpago para correr e subir mais rápido e evite os blocos laranja e os blocos de advertência. Não se esqueça de usar power-ups para ajudar a pegar a coroa! Jogue Obby Tag com seus amigos agora! Você consegue dominar todas as quatro arenas?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Obby Tag. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.