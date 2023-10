Slime Laboratory é um jogo de plataforma baseado em física onde você embarca em uma jornada viscosa por um laboratório misterioso. Evite todas as armadilhas e perigos que você vê, passe pelas aberturas, fique em superfícies duras e suba em plataformas altas! Faça o que for preciso para passar furtivamente por uma variedade de obstáculos perigosos e chegar com segurança ao final quadriculado. Não se esqueça de pegar todos os discos que encontrar pelo caminho. Os disquetes vermelhos concedem 500 pontos, enquanto os disquetes azuis concedem 200 pontos e os pretos concedem 100 pontos. Você está pronto para esta situação complicada? O Slime Laboratory tem um total de quinze níveis, você consegue terminar todos eles sem morrer?Mover - Setas para a esquerda/direitaPular - Seta para cimaPara baixo - Seta para baixoO Slime Laboratory foi criado por Neutronized. Jogue seus outros jogos clássicos no Poki: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower e Slime PizzaVocê pode jogar Slime Laboratory gratuitamente no Poki.Slime Laboratory só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

