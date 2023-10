Slime Pizza é um jogo de plataforma de aventura criado pela Neutronized. Você é um entregador de gosma que cai em um planeta e precisa sair do laboratório enquanto coleta as fatias de pizza espalhadas. Você pode controlar o lodo mantendo pressionado o dedo ou o cursor e arrastando-o na direção oposta à que deseja mover. Você aderirá a qualquer superfície como qualquer limo faria. Use os tubos amarelos para atravessar a área, evite as armadilhas mortais e tome cuidado com o patrulheiro! Use as salas de checkpoint para salvar seu progresso e certifique-se de que cada deliciosa fatia de pizza seja salva! Mantenha pressionado o dedo ou o botão esquerdo do mouse e deslize-o para arremessar a gosma. Colete fatias de pizza ficando sobre elas. Slime Pizza foi criada por Neutronized. Jogue seus outros jogos de arcade em Poki: Drop Wizard Tower, Lost-Yeti e Magic Bridge

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Slime Pizza. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.