Bullet Bros é a emocionante sequência do divertido jogo de plataforma Flip Bros. Desta vez, você está armado com uma arma poderosa que adiciona uma dimensão totalmente nova à jogabilidade. Use o recuo de seus tiros para se impulsionar no ar, girar e atirar em seus inimigos até o esquecimento! Quanto mais você joga, mais roupas legais e armas poderosas você pode desbloquear! Você acha que tem o que é preciso? Prepare-se e prepare-se para decolar!

Site: poki.com

