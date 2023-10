Greg, o camaleão, está com fome e só a pipoca irá satisfazê-lo! Ajude Greg a encher a barriga com sua comida favorita resolvendo mais de 85 quebra-cabeças saborosos e desafiadores em 5 mundos em Pull My Tongue. Puxe a língua de Greg em direção à pipoca, mas tome cuidado para evitar os zappers, espinhos e outros perigos que bloqueiam seu caminho! Se isso não for suficiente para testar sua inteligência em quebra-cabeças, também há 3 estrelas em cada nível de Pull My Tongue para coletar, para que você possa mostrar sua perspicácia E ajudar Greg a pegar um lanche saboroso!Sobre o criador: Pull My Tongue foi criado por desenvolvedor solo David Marquardt baseado na Suécia. Os outros jogos de David incluem o corredor de quebra-cabeças sem fim Glitch Dash.

Site: poki.com

