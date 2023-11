Você acha que é um mestre da reação? Jogue o jogo Glitch Dash e descubra! Glitch Dash é um jogo de esquiva de obstáculos em primeira pessoa, ao mesmo tempo sereno e estressante, onde você tem que ficar alerta para sobreviver. Você pode jogar Glitch Dash de graça, mas cada segundo é precioso enquanto você desvia para coletar diamantes e fica fora do caminho de perigos que significam morte instantânea! Os diamantes compram pontos de controle e salvamentos, então continue coletando. Esta versão do Glitch Dash online é a única maneira verdadeira de experimentar o jogo como o desenvolvedor David Marquardt pretendia, então venha jogar Glitch Dash no Poki agora mesmo para testar suas habilidades!Controles: Teclas de seta - Mover espaço - JumpDicas e truques: - Glitch Dash é um jogo muito difícil, então não desanime se ficar preso – continue tentando! - Vale a pena coletar cada diamante, mas se você simplesmente não conseguir obtê-lo, concentre-se em terminar a fase. Sobre o criador: Glitch Dash foi criado pelo desenvolvedor solo David Marquardt, baseado na Suécia. Os outros jogos de David incluem o quebra-cabeças camaleão Pull My Tongue.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Glitch Dash. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.