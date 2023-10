Cheese Dreams é um divertido jogo de plataforma onde você joga como uma roda de queijo saltitante. Cuidado com os inimigos! Não deixe que nada o impeça em sua busca por reunir estrelas e passar de nível! Cheese Dreams é desenvolvido pela Nitrome. Cada nível tem desafios diferentes. O jogo continua popular até hoje! Aproveite suas aventuras cafonas aqui no Poki!Colete as estrelas no caminho e salte para chegar ao final dos níveis.Move - A D ou teclas de setaCheese Dreams foi criado pela Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos em flash do Nitrome no Poki:

Site: poki.com

