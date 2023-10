Frost Bite é um jogo de plataforma feito pela Nitrome. Você controla um personagem com um gancho que precisa alcançar a bandeira no cume. Desvie de todos os inimigos no seu caminho usando seu gancho! Você conseguirá chegar ao topo de cada nível?Os controles são explicados no jogoEste jogo foi criado pela Nitrome como um jogo flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL para Poki. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

