Robot Awake é um jogo de quebra-cabeça onde você manipula a direção dos raios laser para acordar os robôs de seu sono. Existem vários robôs em cada nível, e cabe a você descobrir maneiras de alimentá-los com o mínimo de trabalho. Comece ligando um dos lasers. Toque nos receptores para girá-los, de modo que refratem o laser em direção ao próximo ponto. Continue girando os receptores até iniciar todos os robôs na tela. Existem centenas de níveis desafiadores esperando por você para superar. Você consegue terminar todos os níveis em Robot Awake? Compartilhe este jogo com seus amigos e compare suas pontuações mais altas! Toque na fonte de energia ou em um receptor para interagir com ele. Toque nas peças para girá-las.Robot Awake foi criado por Salt Pastel Studio. Jogue seu outro jogo de reflexão no Poki: Yarn UntangleVocê pode jogar Robot Awake gratuitamente no Poki.Robot Awake pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

