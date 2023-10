Bossy Toss é um jogo divertido onde você deve acertar seu chefe o máximo que puder! Complete uma série de missões e conquistas para ganhar moedas e joias. Com suas moedas você pode comprar uma grande variedade de armas, como um cacto, uma galinha, foguetes, flechas, rifles e até um buraco negro! Você pode até desbloquear novos níveis completos. Use habilidades especiais, como Multi-Shot, para atirar ainda mais coisas em seu chefe e ganhar mais pontos! Você pode derrotar seu chefe? Bossy Toss foi criado por No Pressure Studios. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

