Krunker.io é um jogo online multijogador online em 3D pixelizado, onde você tem que lutar contra seus oponentes com várias armas. Você joga como um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) e pode participar de vários modos de jogo: seja o rei da colina em um vale-tudo ou coopere com companheiros de equipe para vencer em um combate mortal em equipe. Além desses modos de jogo, você também pode ingressar em modos de jogo personalizados. Escolha entre diferentes classes, por exemplo, agente, corredor, caçador e muito mais. Cada classe vem com diferentes aparências e armas. As armas podem variar de rifles de assalto a atiradores, espingardas, pistolas e até lançadores de foguetes! No Kurnker.io você pode reproduzir mapas padrão, mas também mapas criados pela comunidade. Krunker.io tem um ritmo acelerado e uma sensação semelhante ao Counter-Strike. Acompanhe sua relação K/D, vitórias, pontuações e mostre o quão competitivo você é. Desafie seus amigos aqui no Poki para bater sua pontuação. Você pode jogar Krunker.io no seu PC, tablet e celular sem fazer download.

Site: krunker.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Krunker FRVR. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.