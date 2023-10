Bowling Stars é um jogo de boliche realista com gráficos impressionantes, controles suaves e itens personalizáveis. Escolha sua bola favorita entre mais de uma dúzia de estilos e vá para a pista de boliche! Você precisa mirar com muito cuidado, considerando que a velocidade com que você arremessa está diretamente relacionada à força com que você bate a bola. Vá em frente e pratique suas habilidades de boliche na vida real em Bowling Stars! Quantas rebatidas você conseguiu marcar desta vez? Controle a bola de boliche mantendo pressionado o cursor ou o dedo e jogue a bola com um movimento. Controle a bola - botão esquerdo do mouseBowling Stars foi criado pela Bekho Team. Confira seus outros jogos Golf Champions e Golf Champions no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bowling Stars. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.